Prima Categoria, rinforzi per San Stino e Jesolo

Lo Jesolo batte il primo colpo in entrata: già confermati 12 giocatori e l'allenatore Alessio Soncin, il diesse Alessandro Grespan ha definito l'arrivo dell'attaccante Alassane Tamba. Classe '95, ala d'attacco, arriva dal Santa Lucia dove l'anno scorso ha segnato 5 gol in 22 presenze. In carriera ha giocato anche con Union QdP, Godega e Vazzola.

Il San Stino invece ha preso il difensore Matteo Bobbo, classe 2000 dall'Annonese. "Come giusto che sia merita di giocarsi una categoria superiore, darà una mano al nostro organico", ci dice il diesse Andrea Borgolotto.