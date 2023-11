Prima Categoria, sabato l'anticipo Teglio Veneto-Team Biancorossi nel girone H

Sarà solo uno l'anticipo in programma nelle nostre zone: sabato pomeriggio alle 15.30 scenderanno in campo Teglio Veneto e Team Biancorossi per quello che al momento è uno scontro diretto per la zona playout.



Il Teglio arriva dalla vittoria sul campo del Galaxy, un 2-1 che è valsa la prima vittoria nel Davì bis sulla panchina dei granata. Buon momento anche per il Team Biancorossi che domenica scorsa ha battuto 2-0 il Lido di Venezia.



L'anno scorso i granata di casa vinsero con un pirotecnico 4-3, confermando i due successi interni arrivati negli altri due precedenti del 2012 e 2013 in Terza Categoria.