Prima Categoria, stasera gli ottavi di finale del Trofeo Regione Veneto

Sarà un mercoledì di coppa anche per la Prima Categoria con gli ottavi di finale del Trofeo Regione Veneto. Lo Stra Riviera del Brenta ospita sul proprio campo lo Sport Project, una sfida piuttosto complicata considerando che i padovani sono in testa al girone E con 28 punti mentre lo Stra ne ha 9. In una gara secca di 90 minuti tutto però può accadere. A Calcroci di Camponogara invece sfida sulla carta abbastanza equilibrata tra il Galaxy e il San Stino considerando che nel girone H sono separate da appena 4 punti.

Di seguito il programma completo degli ottavi di finale, quarti in programma il 7 febbraio 2024: