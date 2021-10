La Calvi Noale fa il suo primo punto

Dopo il vantaggio immediato di Alberto Dell'Andrea, al 5' perfetta la sua punizione nel sette, in almeno un paio di occasioni la Calvi potrebbe fare male alla difesa padovana, come al 25' con De Vido o più tardi ancora con Alberto Dell'Andrea. Ma in entrambe le occasioni viene a mancare quella lucidità necessaria per essere implacabili. Così quando al 42' arriva il pareggio da corner di Ballarin, gli incubi delle scorse settimane tornano ad aleggiare sulla squadra.

La ripresa

Nel secondo tempo nessuno dei due contendenti rischia più del dovuto e per entrambi il pareggio diventa il risultato più giusto. Calvi che rinuncia per infortunio: Marco Dell'Andrea, Leonarduzzi e Pietro Vianello a cui si deve aggiungere lo stop per squalifica di Coin. Ma l'impressione è che occorra recuperare quanto prima gli altri titolari per potersela giocare con le altre. Intanto però è stato rotto il ghiaccio. E in settimana torna anche la Coppa dove la Calvi ha sempre fatto bene.