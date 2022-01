Girone C

Serie D Girone C

Era arrivato alla Pro Sesto in estate dopo le quindici reti dello scorso anno con la maglia della Lavagnese in Serie D, adesso il futuro di Daniele Buongiorno è nuovamente in quarta serie.

Le voci

Secondo quanto raccontanto da alcuni dirigenti di Chioggia, il centravanti nella tarda mattinata ha firmato il contratto con la Clodiense.