Progetto giovani, regolamento e premi dell'edizione 2023-2024

Il Consiglio direttivo della LND ha approvato il progetto che, anche per la stagione 2023/2024, premierà le società dei campionati maschili di Eccellenza e Promozione le quali avranno promosso una rilevante "politica dei giovani" nell’ambito dei propri organici. Tale progetto fa riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta "regular season" dei rispettivi campionati. Possono concorrere al premio le società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi, avranno utilizzato un numero maggiore di "giovani", in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi previsti dai Comitati regionali, compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla LND. Sono esclusi dal conteggio in aggiunta i calciatori nati antecedentemente al 1° gennaio 2004. Verranno, pertanto, considerati ai fini del calcolo del premio solamente i calciatori in aggiunta nati dal 1° gennaio 2004 in poi. A tale proposito, si ricorda che la Lega nazionale dilettanti, per la corrente stagione, ha fissato, quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori "giovani", in relazione all’età, per le gare dei campionati regionali di Eccellenza e di Promozione, l’impiego di due calciatori, di cui uno nato dall’1/1/2003 in poi e uno nato dall’1/1/2004 in poi. Per il calcolo del premio, di conseguenza, non si terrà conto dell’impiego di calciatori appartenenti a fasce di età superiori, anche nel caso in cui i Comitati regionali avessero previsto tale impiego nell’obbligatorietà stabilita per la corrente stagione 2023/2024.

Saranno riconosciuti i seguenti importi alle società prime, seconde, terze e quarte classificate nelle graduatorie dei rispettivi gironi dei campionati di Eccellenza e di Promozione.

Campionato di Eccellenza:

- 1^ classificata 6.000 euro

- 2^ classificata 4.500 euro

- 3^ classificata 3.000 euro

- 4^ classificata 1.500 euro

Campionato di Promozione:

- 1^ classificata 6.000 euro

- 2^ classificata 4.500 euro

- 3^ classificata 3.000 euro

- 4^ classificata 1.500 euro

CRITERI E MODALITA' DELLA CLASSIFICA DI MERITO

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del campionato, a partire dalla 1^ giornata del girone di andata, con esclusione delle ultime tre (regular season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese eventuali gare di spareggio, gare di play-off e play-out.

Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il campionato, di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare con quest’ultima saranno annullati.

B) In classifica saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative all’impiego dei "giovani" calciatori secondo il principio fissato nella premessa del progetto, a condizione che vengano utilizzati dall’inizio di ogni gara – fatta salva l’ipotesi in cui vengano utilizzati per l’intera durata del secondo tempo, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero – italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da società professionistiche. Sono, altresì, esclusi dal conteggio in aggiunta i calciatori nati antecedentemente al 1° gennaio 2004.

C) Non saranno conteggiati i calciatori espulsi dall’arbitro durante il periodo del loro impiego in gara.

REDAZIONE DELLA CLASSIFICA

La classifica verrà redatta assegnando per ogni società i seguenti punteggi, che non sono cumulabili tra loro:

* 1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall’inizio;

* 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del primo tempo, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;

* 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del secondo tempo, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;

* 4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall’inizio, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;

* 6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l’intera durata della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero dei due tempi.

Qualora le gare dovessero essere interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione di sanzioni disciplinari, per i relativi conteggi dell’impiego dei "giovani" calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero oppure la prosecuzione dei minuti non giocati.

BONUS PER LA CLASSIFICA

Alle società che, in aggiunta al campionato Juniores Under 19, svolgono l'attività di settore giovanile nella stagione 2023/2024 nelle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 maschili di calcio a 11, indipendentemente se regionale o provinciale, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20% in più dei punti totalizzati. Per attività di settore giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola FIGC della prima squadra della società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici, nazionali e stranieri.

ESCLUSIONI DALLA CLASSIFICA, RIDUZIONI DEL PREMIO ED EVENTUALI PENALIZZAZIONI

Non avranno diritto al premio:

a) le società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2023/2024 di competenza, oppure si ritireranno o saranno escluse nel corso del campionato;

b) le società che al termine del campionato di Eccellenza 2023/2024 retrocederanno in Promozione, e le società che al termine del campionato di Promozione 2023/2024 retrocederanno in Prima categoria;

c) le società che rinunciano, o ne siano escluse per qualsiasi ragione, alla partecipazione al campionato di Eccellenza o di Promozione per la stagione 2024/2025;

d) le società che nella stagione 2023/2024 si dovessero rendere responsabili di illecito sportivo.

Pertanto, nell’ipotesi che una o più società di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) si siano classificate nei posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice dello stesso la società immediatamente seguente in classifica che risulti in regola.

Saranno, altresì, sottoposte a penalizzazioni:

1) le società che rinunceranno per qualsiasi ragione a disputare gare ufficiali o a proseguire nella disputa delle stesse laddove siano già in svolgimento, dei campionati di Eccellenza, Promozione e Juniores Under 19: punti -6 di penalizzazione;

2) le società che si renderanno responsabili di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori: punti -1 di penalizzazione per ogni irregolarità rilevata dalla giustizia sportiva.

PREMI

Il premio, spettante alle società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi gironi di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto entro il 30 settembre 2024, a condizione che le stesse si siano regolarmente iscritte al campionato di competenza della stagione 2024/2025. Nel caso in cui la società avente diritto al premio abbia effettuato una scissione, ratificata dalla FIGC per la stagione 2024/2025, il premio verrà corrisposto alla società che proseguirà nell’attività di calcio a 11 maschile con la quale è stato acquisito il premio. In caso di parità in classifica tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all’intero campionato (andata e ritorno della "regular season"). Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura intera. Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dai Comitati regionali.