Promozione, il Dolo Pianiga vince e convince

DOLO PIANIGA - AZZURRA DUE CARRARE 4-1

Dolo Pianiga: Milini, Pranovi, Bacchin, Mazziotti, Vian, Tagliapietra, Taddia, Bedin, Baro Benetti, Campagnaro, Gasparini. A disp. Rettore, Nani, Rando, Sbrogiò, Matta, Petti, Casarin, Tusha, Rode. All. Milan.

Azzurra Due Carrare: Vanzato, Tognon, Zonzin (37’ p.t. Montrone), Gusso, Gardellin, Pavan, Aggio (38’ s.t. Lazzaro), Contarin (28’ s.t. Buja), Guzzo, Grigio (9’ s.t. Toffanin), Minozzi (16’ s.t. Businaro). A disp. Bellamio, Betetto, Zabarella. All. Sandon.

ARBITRO: Maccà di Schio.

RETI: 36’ p.t., 4’ s.t. e 8’ s.t. Gasparini, 37’ s.t. Guzzo (rigore), 49’ s.t. Matta.

NOTE: Spettatori 150 circa. Recuperi: 2’ e 5’.

Tre punti d'oro per il Dolo Pianiga che rifilano un netto 4-1 all'Azzurra Due Carrare e si alllontanano dai bassifondi della classifica. Padroni di casa in vantaggio al 36’ del primo tempo con Gasparini, che trasforma in oro un appoggio di Baro Benetti. L’Azzurra accusa il colpo e in avvio di ripresa capitola altre due volte: la firma è sempre dello scatenato Gasparini, che stampa la tripletta personale andando a bersaglio con una sassata sul primo palo e poi al termine di una bella azione corale. L’Azzurra reagisce e all’82’ accorcia le distanze con Guzzo che si procura e trasforma il rigore del 3-1. In pieno recupero è però il Dolo a chiudere i conti con il neoentrato Matta che cala il poker a tempo scaduto.