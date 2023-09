Promozione, match folle al Fiorin: la Julia Sagittaria perde 4-3 con il Longaronealpina

JULIA SAGITTARIA – LONGARONE ALPINA 3 – 4

GOL: pt 6’ Tomasi, pt 11’ Osagiede, pt 28’ Facca, pt 30’ Gazzola (rigore), st 16’ Sartori, st 41’ Gazzola, st 43’ Turlan.

JULIA SAGITTARIA: Biasin, Morassut, Laino, Prampolini, Sartori, Imbrea, Ferri (st 12’ Roma), Sutto, Turlan, Fiorin, Facca (st 36’ Valerio). All. Giro.

LONGARONE ALPINA: Valentinis, Casagrande (st 22’ Garcia), Tabacchi, Bez, Zavan (st 26’ Trevisan), Tomasi (st 30’ Zoldan), Farhan (st 16’ El Khayar), Sitta, Osagiede, Gazzola, Paludetto. All. Garlet.

ARBITRO: Conte di Castelfranco V.to

NOTE: espulso al 5’ st Imbrea per doppia ammonizione. Ammoniti: Sutto, Paludetto, Laino, Prampolini, Turlan, Tomasi, Roma, El Khayar, Recuperi: pt 2’, st 4’

CONCORDIA SAGITTARIA Partita pazza al Fiorin. A vincere è il Longarone Alpina, ma la la Julia Sagittaria può solo mangiarsi le mani per i troppi errori commessi. Sotto di due reti dopo 11′, i concordiesi riaprono al 28′ la contesa con Facca. Ma un fallo di mani di Imbrea in area consente subito dopo ai bellunesi di tornare avanti di due reti. I nerazzurri non si sono arresi neanche quando nella ripresa sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione di Imbrea. Anzi, da questo momento l’intensità del match è cambiata. I concordiesi hanno costretto nella propria metà campo il Longarone, trovando il gol della speranza con capitan Sartori al quarto d’ora. La Julia insiste e rischia ancora di far male, ma difensivamente non è giornata. L’ennesimo svarione su una palla inattiva calciata da Gazzola mette al sicuro nuovamente il risultato dei bellunesi, ma solo per un attimo. Turlan, infatti, accorcia nuovamente le distanze, mentre El Khayar sfiora subito dopo l’autogol su conclusione di Laino. Ultimi assalti concordiesi, Zoldan salva sulla linea su Fiorin: finisce qua.