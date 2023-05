Promozione, Claudio Ferrati è il nuovo ds della Julia Sagittaria

E’ stato ufficializzato l’arrivo alla Julia Sagittaria di Claudio Ferrati, che da questa stagione assumerà l’incarico di Direttore Sportivo del club nerazzurro. Succede a Flavio Tamai, il quale resterà comunque in società occupandosi di altri incarichi.

Classe 1968, in carriera è stato un portiere di buon livello. Come dirigente, invece, ha alle spalle importanti esperienze maturate in particolar modo all’Opitergina e alla Liventina.