Promozione, colpo a centrocampo per il Cavarzere

Colpo di mercato superlativo per il Calcio Cavarzere che si assicura le prestazioni di Michael Pagan. Trentadue anni, di Chioggia, il nuovo centrocampista dei biancazzurri presenta un curriculum di grande lusso per la Promozione, con alcuni anni trascorsi tra i professionisti e oltre 200 presenze in serie D.

Dopo la trafila nelle giovanili del Padova e l'esordio con i biancoscudati a 19 anni in coppa Italia, Pagan approda alla Clodiense prima di militare in serie C con le maglie di Valenzana (AL) e Virtus Verona .Poi, tantissima serie D con le casacche di Valdagno, Liventina e Abano, fino all'Adriese, dove ha vissuto una delle parentesi più importanti della sua carriera da capitano e leader dei granata.

Dopo l'esperienza in Eccellenza con il Treviso di 2 anni fa e una breve parentesi con la Piovese, Michael "scende" in Promozione con tanta voglia di rimettersi in gioco con la maglia del Cavarzere.