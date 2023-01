Promozione D, il punto dopo la 17^ giornata

Nel 17° turno del campionato di Promozione veneta, girone D, spiccano le vittorie casalinghe di Marghera e Favaro nei derby con Dolo Pianiga e Real Martellago.

A Marghera i padroni di casa battono 1-0 l'ex capolista Dolo Pianiga e fanno un bel balzo in classifica: pur essendo ancora in zona playout la squadra di mister Saletti è incredibilmente a solamemente 3 punti dai playoff. La sfida di ieri è stata decisa dalla rete dell'ex Pro Venezia Cavarzeran. Continua a salire il Favaro che tra le mura amiche ha battuto 3-1 il Rea Martellago: dopo un primo tempo a reti bianche nella ripresa i biancoverdi dilagano con Mainardi, Siega e La Rosa. Il gol della bandiera per il Real lo segna Turlan.

Cadono invece Miranese e Pro Venezia. I bianconeri perdono 2-1 a Galliera: con i secondi della classe prendono subito gol da Pivato, Varagnolo riesce a rimediare ma al 26' un penalty di Cuman decide la partita. Secondo stop di fila infine per la Pro Venezia che viene battuta dal fanalino di coda Vedelago. Eppure il pomeriggio pareva mettersi in discesa per i muranesi, in gol subito con Dalla Bella. I trevisani hanno però rimontato con il rigore di Pezzato e la rete di Cecchin.