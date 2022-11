Promozione D, il punto dopo la 10^ giornata di campionato

Terza vittoria di fila per la capolista Dolo Pianiga che al Walter Martire batte 2-1 il Pro Venezia nel derby veneziano. Vantaggio bianco-granata poco prima della mezzora con Cosentino, al 40' Matta mette un'ipoteca sul match trovando il raddoppio. I lagunari lo riaprono nel secondo tempo con Cavarzeran ma il risultato non cambiera più.

A tallonarlo resta sempre il S. Giorgio in Bosco che ha sconfitto con il medesimo punteggio la Miranese. Niente da fare per la squadra di mister Matteo Milan che va sotto 2-0, gioca in superiorità numerica per un quarto d'ora ma trovo il gol solo a fine partita con Lopez.

Continua il campionato sottotono del Favaro che non va oltre il pari interno con la Vigontina S. Paolo: Siega su rigore rimedia al vantaggio di Paccagnella. I biancoverdi restano così a metà classifica, ai limiti dei playout.

Infine secondo successo in campionato per il Marghera che ottiene 3 punti d'oro battendo 3-1 l'Ambrosiana Trebaseleghe. Dopo un primo tempo grigio Fardin porta avanti gli ospiti. La risposta dei ragazzi di Alberto Saletti non si attendere: Vecchiato pareggia subito e sul finire di partita in mischia Baldin fa il 2-1 e poi Bolchi chiude definitivamente i conti.