Promozione D, il quadro dopo le partite di ieri

Nel 21° turno del campionato di Promozione, girone D, un pari che sa di beffa per il Dolo Pianiga, bloccato sul 2-2 a Vigonza. I biancogranata sul finire di primo tempo passano in vantaggio con una zuccata di Caco, vengono graziati dalla Vigontina S. Paolo che sbaglia un rigore con Rigato (fuori) ma poi si fanno del male da soli quando Celegato infila nella propria porta un cross. Al 39' il Dolo Pianiga usufruice del secondo penalty di giornata, Mantovani lo realizza, ma al 7° di recupero Ruzza pareggia. La squadra è sempre seconda ma viene raggiunta dal Galliera.

Sale in classifica il Favaro che grazie al gol al 14' del secondo tempo di La Rosa vince sul campo del Vedelago. I biancoverdi salgono così al quarto posto in piena zona playoff.

Ennesimo pareggio stagionale, ben 10, per il Marghera che esce dalla trasferta di Fontaniva con un classico 0-0. Un punto che muove appena la classifica dei granata, sempre nel limbo della metà classifica, a 3 punti dai playout e a 4 dai playoff. Da segnalare che i padroni di casa della Fontanivese hanno sbagliato un calcio di rigore (palo).

Niente da fare per il Real Martellago, battuto 1-0 dall'Ambrosiana Trebaseleghe. Sotto di un gol dopo un quarto, la squadra di mister D'Este a inizio secondo tempo resta in 10 uomini dopo l'espulsione di Tobaldo per somma di ammonizioni. I gialloblu scendono ancora in classifica, avendo conquistato solo 2 punti nel 2023.

Infine nel delicato scontro salvezza tra Miranese e Pro Venezia ha la meglio la formazione di Murano che si impone per 1-0 grazie alla rete in rovesciata di Rigo, arrivata al 5' della ripresa sugli sviluppi di un corner. In classifica i padroni di casa restano a quota 22, agganciati proprio dalla Pro Venezia che però ha una partita in più.