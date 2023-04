Promozione D, il punto sulle veneziane

Turno infrasettimanale avaro di soddisfazioni per le squadre veneziane impegnate nel girone D: l'unica a festeggiare i tre punti è il Favaro.

I biancoverdi tra le mura amiche hanno infatti regolato con un secco 3-0 i campioni dell'Unione Cadoneghe in una partita in cui gli stimoli hanno fatto da padrone. Il Favaro parte bene e gioca un bel primo tempo che però non porta a reti. Nella ripresa ecco i gol: al 12' appoggia da due passi in rete, al 22' Rossi segna un gol da attaccante di razza riuscendo a girarsi e calciare in rete, al 26' chiude Siega con una punizione dal limite. Biancoverdi quarti e in piena corsa per i playoff.

Il Dolo Pianiga invece perde di misura sul campo dell'Union Pro. Dopo un primo tempo con un'occasione per parte, una punizione di Grotto e un tiro di Ibrahim, quest'ultimo al 5' sfiora il gol colpendo la traversa. Il Dolo Pianiga si rende pericoloso con un'azione di Mazziotti su cui salva Sforzin ma al 32' i padroni di casa segnano il gol decisivo: calcia Calza, Ibrahim raccoglie un assist involontario e fa secco il portiere.

Pesante sconfitta per la Miranese in quello che era un autentico spareggio con il Vedelago. I biancocelesti di casa passano al quarto d'ora con Pezzato, rischiano di subire il pari ma poi a 10' dalla fine ancora Pezzato sigla la doppietta che vale i tre punti. Miranese sempre terzultima ma con il Vedelago ora a -2.

Finiscono a reti bianche San Giorgio in Bosco-Real Martellago e Marghera-Pro Venezia. Se il primo match era tra due squadre che ormai hanno ben poco da chiedere al campionato, nel secondo invece la posta in palio era ben più alta. Ne è uscito però un pareggio che serve a poco a entrambe, distanti 4 punti dalla zona salvezza a 2 gare dal termine, in cui alla fine ha prevalso la paura di perdere.