Promozione, le decisioni del giudice sportivo per le squadre veneziane

Il Giudice Sportivo Silvia Ruffato nella riunione del 22 Novembre 2022 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per le squadre veneziae impegnate nel torneo di Promozione.

Società: ammenda di 150 euro al Dolo Pianiga per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro e della squadra ospite.

Allenatori e dirigenti: Andrea Longo (Pro Venezia) e Roberto Mantoan (Cavarzere) fino al 5/12.

Calciatori espulsi: James Kociaj (Noventa) squalificato per una gara.

Calciatori non espulsi: Gianmarco Orfino (Miranese) squalificato per una gara per recidività in ammonizione.