Promozione, Diego Basso approda alla Julia Sagittaria

Diego Basso è un nuovo giocatore dea Julia Sagittaria.

Protagonista nelle ultime due stagioni di Eccellenza e Serie D con la maglia del Portogruaro, attraversa il Lemene e si trasferisce in nerazzurro, dove sarà uno degli elementi di riferimento della mediana di mister Giro.

Classe 2000, cresciuto nella Liventina, Basso ha successivamente militato nella Primavera del Venezia, approdando in quota under al Chions, in Serie D, nella stagione 2019-2020.