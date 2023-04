Promozione, domani sera turno infrasettimanale per il girone D

Terzultimo atto per il girone D di Promozione che domani sera scenderà in campo per la 30^ giornata, da disputarsi interamente in infrasettimanale.

Il campionato, vinto con largo anticipo dall'Unione Cadoneghe, ha però ancora parecchi verdetti in sospeso per la zona playoff. Il Dolo Pianiga, terzo in classica, se la vedrà con un Union Pro alla disperata ricerca di punti salvezza. Potrebbe essere un turno importante per bianco-granata, considerando lo scontro diretto tra Galliera e Vigontina. Il Favaro invece riceverà l'Unione Cadoneghe: i biancoverdi sono in lizza per un posto nei playoff anche se la testa potrebbe andare già alla finale di Coppa della prossima settimana.

Il Real Martellago, abbastanza tranquillo a centro classifica, ospita il San Giorgio in Bosco: i gialloblu cercano gli ultimi punti per la salvezza, gli obiettivi di inizio campionato erano però ben altri.

Tutte le altre squadre veneziane sono infine in piena bagarre salvezza. lo scontro diretto più delicato è senza dubbio quello tra Marghera e Pro Venezia, appaiate a quota 27 punti. All'andata finì 2-1 per i neroverdi di Murano. Situazione analoga per la Miranese che andrà a far visita a un Vedelago all'ultima spiaggia: i biancocelesti trevigiani sono ultimi con 21 punti e arrivano da 2 pareggi. La squadra di mister Milan invece è sopra di 7 punti ma non vince da ben 2 mesi.