Promozione, è addio tra il Cavarzere e il dg Mauro Asolati

A sorpresa si separano le strade del Cavarzere e del direttore generale Mauro Asolati, dirigente di lungo corso dei biancocelesti come direttore sportivo.



Di seguito il comunicato del club: "Mauro Asolati non ricopre più il ruolo direttore generale e sportivo della società. Il Calcio Cavarzere ringrazia Asolati per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura le migliori fortune sportive e professionali".