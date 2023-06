Promozione, è addio tra mister Minto e il Dolo Pianiga

l Dolo Pianiga comunica che per motivi personali Francesco Minto non sarà più l’allenatore della Prima Squadra bianco-granta.



La società ringrazia profondamente il mister per "il costante impegno, l'applicazione e il senso di appartenenza dimostrati anche in questo biennio che sono stati alla base degli ottimi risultati raggiunti, culminanti nella recente vittoria dei playoff. Auguriamo al Mister i migliori auguri per il proseguo della propria carriera sportiva."