Promozione E, il punto sulle veneziane

Nel 19° turno del campionato di Promozione si segnala la prima sconfitta della Julia Sagittaria, caduta 2-1 nell'anticipo con l'Alpago. Sfortunati i nerazzurri che colpiscono due legni. In classifica scappa il Conegliano che con la vittoria di ieri si è portato a +4.

Vittorie invece molto portanti per Noventa e Fossalta Piave. I neroverdi battono 2-1 in rimonta il Città di Paese e portano a 6 i punti di vantaggio sulla zona playout. Dopo il gol di Cassaro, favorito da un errore del portiere Zamberlan, il Noventa prima pareggia con l'ex Bonotto e voi passa avanti con capitan Ferrarese. Nella lunga trasferta bellunese il Fossalta coglie 3 punti d'oro nella dura corsa alla salvezza, per gli arancioni decide un eurogol di Cassia che alla mezzora toglie le ragnatele dall'incrocio. La squadra sale così a 21 punti, uscendo dalla zona rossa.