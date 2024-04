Promozione, il Cavarzere ha esonerato l'allenatore Roberto Mantoan

Con una decisione piuttosto sorprendente il Cavarzere ha deciso di esonerare l'allenatore Roberto Mantoan a tre giornate dal termine del campionato a seguito della sconfitta per 5-1 sul campo della capolista Arcella. I biancocelesti al momento sono sesti in classifica con 40 punti. Si chiude così l'avventura di mister Mantoan a Cavarzere, cominciata nel 2019 in Prima Categoria.



Di seguito il comunicato della società: "Il Calcio Cavarzere comunica di aver sollevato l'allenatore Roberto Mantoan dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in questa stagione e per i traguardi raggiunti nelle annate precedenti, augurando le migliori fortune per il futuro".