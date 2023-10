Promozione, il Cavarzere supera 2-1 il Rovigo

CAVARZERE-ROVIGO 2-1



CAVARZERE: Padoan, Bertaggia, Fornaro, Caraceni, Pagan (28’ s.t. Boscolo), Alessandro Pupa, Michieli (26’ s.t. Birolo), Menesello (33’ s.t. Cavallari), Bellemo (14’ s.t. Zanellato), Hermas Yasser, Zecchinato (9’ s.t. Federico Pupa). A disp. Mattioli, Polato, Mazzetto, Grigoletto. All. Roberto Mantoan.



ROVIGO: Braggion, Proto (18’ s.t. Mariani Batista), Calzavara (37’ s.t. Rosso), Benucci, Mancin, Caso, Baroni, Padovan (44’ s.t. Favaro), Neodo, Petrilli (26’ s.t. Ochoaosorio), Ballarin. A disp. Ortu, Cisotto, Bonato, De Toni. All. Fabio Perinelli.



ARBITRO: Maffeis di Vicenza.



RETI: 20’ p.t. Bellemo, 40’ p.t. Neodo, 19’ s.t. Michieli.



NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti Bellemo, Zecchinato, Proto, Caso, Padovan e Ballarin. Recuperi: 3’ e 5’.

Padroni di casa in vantaggio già al 20’ con il centravanti Bellemo, ex Pozzonovo e Piovese, che spinge dentro da pochi passi un perfetto assist dal fondo di Michieli. Il Rovigo non ci sta e reagisce con rabbia, acciuffando il pareggio al 40’ con Neodo, che scatta sul filo del fuorigioco e supera Padoan con un morbido pallonetto. Il Cavarzere reagisce e prima del riposo va ad un passo dal nuovo vantaggio: altra incursione dello scatenato Michieli, fallo in uscita di Braggion e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Caraceni, la cui botta ad incrociare viene disinnescata da un sontuoso riflesso del portiere rodigino. I padroni di casa non demordono e al 64’ trovano comunque il 2-1 con l’incontenibile Michieli, che sfonda lungo l’out di destra con un tunnel al diretto marcatore e pesca il jolly da tre punti con una micidiale legnata mancina.