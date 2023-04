Promozione, il Dolo Pianiga raggiunge la finale playoff del girone D

DOLO-VIGONTINA SAN PAOLO 1-0

DOLO: Giovinazzo, Rigato (14’ p.t.s. Celegato), Pranovi (17’ s.t. Rando), Mantovani, Caco, Matta (29’ s.t. Petti), Mazziotti, Pasquali (46’ s.t. Grotto), Porcino, Doria (38’ s.t. Epifani), Casarin. All. Rado.

VIGONTINA SAN PAOLO: Fasolo, Fanton (1’ s.t. Garavello), Di Bartolomeo, Griggio, Davide Canton, Paccagnella (46’ s.t. Nardi), Zanni (13’ s.t. Casagrande), Tinello, Simone Canton, Giuliato (8’ s.t. Ruzza), Sartorato (1’ s.t. Piccolo). All. Malerba.

ARBITRO: Fighera di Treviso.

RETE: 12’ s.t.s. Porcino.

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulso all’11’ s.t.s. Davide Canton per doppia ammonizione. Ammoniti Mantovani, Doria, Grotto, Griggio e Paccagnella.

Il Dolo Pianiga continua a credere nel sogno Eccellenza: i biancogranata battono 1-0 ai supplementari la Vigontina San Paolo e passano al turno successivo dove affronteranno il Galliera. Match pimpante sin dai primi minuti e Vigontina San Paolo subito intraprendente: prima del riposo gli ospiti si rendono pericolosi con una bordata di Giuliato disinnescata da Giovinazzo e con una doppia conclusione ravvicinata che l’estremo difensore veneziano sventa dopo un ottimo scambio in velocità tra Zanni, Canton e lo stesso Giuliato. Nella ripresa il Dolo Pianiga punge con una legnata di Casarin salvata da Fasolo ma sono nuovamente gli ospiti a sfiorare il colpaccio con una capocciata appena a lato di Canton e una semirovesciata di Paccagnella a cui Giovinazzo si oppone alla grande.

Nei supplementari il ritmo cala e le due squadre si allungano: a pescare il jolly è il Dolo Pianiga, con una pennellata su calcio di punizione di Porcino che si infila dritta nel sette.