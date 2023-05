Promozione, il Favaro potrà ancora contare sul bomber Siega

Primo tassello per il Favaro: i biancoverdi, in attesa del possibile ripescaggio in Eccellenza dopo la vittoria del TRV di Promozione, ripartono dal bomber Siega.

Nicolas Siega, classe 1996, autore di 22 gol in stagione tra campionato e coppa, vestirà ancora la maglia del Favaro nella prossima stagione. Per lui sarà la terza di fila con il club del presidente Mauro Pizzigati.