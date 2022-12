Promozione, il Noventa batte 3-2 il Caerano all'ultimo secondo

NOVENTA – CAERANO 3-2

Noventa (3-5-2): Zamberlan, Tonetto, Pasini, Ortolan, Bellio (16’ st Telesi), Lucchetta (16’ st Salviato), Del Piero, Boem, Aliprandi (31’ st Yoda), Corò (45’ st Severin), Ferrarese. All. Marco Vianello.

Caerano (4-3-3): M. Cavarzan, Mazzocco, Civiero (21’ st Polegato), Suman (1’ st Scandiuzzi), Cecchetto, Raduano, G. Cavarzan, Bettiol, Geronazzo (28’ st Prendi), Gobbato, Scapin. All. Simone Pavan.

Reti: st 8’ Cecchetto, 31’ Salviato, 38’ Scappin, 42’ Salviato, 49’ Ferrarese

Arbitro: Dei Tos di Conegliano (assistenti Kouassi di Treviso e Lippiello di Conegliano).

Note: espulso Gobbato al 13’ del st per somma di ammonizioni. Ammoniti Bettiol, Suman, Scapin, Tonetto, Boem, Scandiuzzi, Geronazzo, Cecchetto. Angoli 1-4. Recupero pt 0’, st 5’. Spettatori 100 circa.

Noventa di Piave. Incredibile rimonta del Noventa che con due gol nel finale ribalta lo svantaggio e batte 3 a 2 il Caerano. Dopo un primo tempo opaco il Caerano va avanti con Cecchetto ma poi resta in dieci. Il Noventa pressa e trova il pareggio con Salviato. Gli ospiti però rimettono la testa avanti anche inferiorità numerica. I neroverdi non mollano: prima pareggia ancora Salviato e poi Ferrarese con una magia fa esplodere lo stadio. Tre punti pesantissimi, terza vittoria di fila e Noventa che resta così attaccato alla zona playoff.

Maglia classica neroverde per il Noventa, in campo con il 3-5-2: confermata quasi in blocco la squadra di una settimana fa, l’unico cambio è Boem al posto dello squalificato Daupi. Per il resto confermata la formazione che ha travolto il Montello. Divisa tradizionale biancorossa per il Caerano che gioca con il 4-3-3. Al 13’ buco di Mazzocco, Corò non ne approfitta e in mischia viene bloccato dal portiere. Al 22’ punizione da una ventina di metri per il Noventa, batte Ferrarese, Cavarzan blocca in due tempi. Il Caerano si fa vivo al 26’: calcio di punizione dalla trequarti, a centro area va al volo Bettiol che non inquadra per poco lo specchio. Al 39’ Corò entra in area da sinistra approfittando della mancata copertura di Mazzocco ma perde l’occasione propizia per calciare. Al 45’ Gobbato tira dal limite, Zamberlan si allunga e blocca. Finisce così un primo tempo avaro di occasioni, battaglia a centrocampo e tanti falli che rendono difficile giocare.

Al 3’ cross di Civiero, la palla arriva a Bettiol che prova la botta, palla larga deviata da un difensore. Cinque minuti dopo il Caerano passa in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Cecchetto appoggia in rete da pochi passi l’1-0 dei biancorossi. Passano pochi minuti e il Caerano resta in dieci: Gobbato calcia lontano una palla a gioco fermo e si vede sventolare in modo ingenuo il secondo giallo dall’arbitro Dei Tos. Il Noventa a questo punto cambia pelle: out Bellio e Lucchetta, dentro Telesi e Salviato per un 4-3-3 più offensivo. I neroverdi attaccano, al 26’ ci prova Del Piero ma Cavarzan fa buona guardia. Al 31’ i neroverdi pareggiano: discesa di Corò a sinistra, Cavarzan respinge corto e in tap in insacca Salviato. La gioia del pareggio dura poco perché al 38’ Scappin rimette avanti il Caerano con un diagonale che si infila sul primo palo. Al 40’ cross di Scappin, Prendi tutto solo in mezzo all’area tira clamorosamente alto. Due minuti e il Noventa pareggia, Ferrarese serve un assist d’oro per Salviato che da dentro l’area segna la doppietta. Al 44’ occasione Caerano con Raduano che salito per un corner di testa sfiora il palo. Quando il pari ormai pareva definitivo ecco il clamoroso ribaltone: 49’ di gioco, punizione dai 20 metri per il Noventa, Ferrarese pennella e lascio di sasso Cavarzan infilando all’incrocio. Gol, 3-2 e tripudio neroverde.