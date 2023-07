Promozione, il Noventa affida la porta ad Andrea Bavena

Il Noventa annuncia che nella prossima stagione Andrea Bavena vestirà la maglia neroverde. Portiere, classe '90, l'anno scorso ha giocato con la Spal Cordovado in Eccellenza Friuli.



Nativo di Verbania, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter fino alla Primavera. È stato poi professionista per diversi anni in Serie B e C con Portogruaro, Avellino, Mantova e Feralpi Salò. Nelle ultime stagioni ha indossato le maglia di La Salute, CLS, Portogruaro e Sandonà.