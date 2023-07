Promozione, il punto sul calciomercato del Dolo Pianiga

A pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione, il Dolo Pianiga si prepara alla nuova stagione con rinnovate speranze dopo l'annata passata culminata con la vittoria ai playoff che, però, non ha garantito la promozione in Eccellenza.



La squadra del presidente Moreno Volpe, coadiuvato dal copresidente Cacco, si prepara al raduno tra conferme e nuovi arrivi. Molto intenso il lavoro del DS Massimo Cernigliaro che sta anche coordinando la Juniores nel solco del lavoro intrapresi.



Novità e conferme nello staff composto dal nuovo M,ster Matteo Milan (classe 82) che ha portato con sé dalla Miranese il secondo Roberto Bertolini ed il preparatore atletico Marco Andreazza, coadiuvati dal confermato preparatore dei portieri, Renato Masato (vera istituzione della nostra società). Nel segno della continuità anche lo staff con le bandiere Francesco Bajardo e Massimo Rigato.



"Abbiamo puntato su un folto gruppo di giovani 2005 e 2006 che formeranno due squadre Juniores", parole del DS Cernigliaro che raccoglie anche il testimone dal settore agonistico, con la squadra che disputerà il campionato Elite affidata a Fabio Rado con il vice Giovanni Gecchelin mentre l'altra squadra sarà affidata ad Antonio Zangarini.



Nonostante il sibillino "vedremo" del DS Cernigliaro alla domanda se saranno fatte ancora operazioni per potenziare la rosa, si possono già annotare conferme importanti, ritorni e alcune novità. Già confermati, tra gli altri, Francesco Caco, Matteo Pasquali e Andrea Celegato. Tra i ritorni gli attaccanti Andrea Baro Benetti e Mattia Bosna reduci da buoni campionati in Prima e Seconda rispettivamente con Fossò e Riva Malcontenta. Tra i nuovi arrivi in difesa è stato tesserato Alessandro Bacchin 2002 esterno basso mancino (ex Miranese e Vingontina). Il centrocampo si è arricchito di nuovi volti: Elia Campagnaro (2001), settore giovanile del Mestre e negli ultimi due anni alla Miranese, Nicola Travaglini (1997), ex Venezia 1907 ed Eric Battilana (2000) dalla Robeganese.