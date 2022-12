Promozione, il punto sul girone D dopo i risultati di ieri pomeriggio

Nel penultimo turno del girone d'andata la scena se la prende tutta il Real Martellago: i gialloblu tra le mura amiche battono 2-1 la capolista Dolo Pianiga, un risultato di misura che va anche stretto ai padroni di casa. La squadra di mister Tamai in realtà era andato sotto dopo pochi minuti a causa della rete di Pasquali ma voi ha reagito alla grande con i gol di Ranieri e Tobaldo (su rigore). In classifica continua la risalita del Real che ora è quarto a -3 dalla vetta che i biancogranata continuano ad avere ma la situazione è decisamente cambiata.

Terza vittoria in tre partite per Alessandro Storelli con la Pro Venezia che ha infilato un secco 3-0 all'Union Pro. A Murano dopo un primo tempo a reti bianche nel secondo la Pro è andata a segno con Scalabrin, Rigo e Ardit. Un cambio di passo incredibile per una squadra che annaspava nelle ultime posizioni e ora vede la zona salvezza a un punto.

Torna finalmente al successo il Favaro che vince 2-0 sul campo dell'Ambrosiana. A Trebaseleghe i biancoverdi vanno subito in vantaggio con Mainardi e poi raddoppiano a una ventina di minuti dalla fine con Siega. La squadra di Nardo vince uno scontro diretto delicato e si porta in acque più tranquille.

Salomonico pareggio tra Miranese e Marghera: 0-0 il risultato di un incontro nel quale i bianconeri di casa hanno fatto qualcosa di più senza però trovare la rete. Alla fine un punto a testa che muove la classifica ma cambia di poco la situazione: Miranese appena fuori dalla zona playout, Marghera sotto di due punti.