Promozione, il punto sul girone D dopo l'ultima giornata

Si è giocata ieri pomeriggio la 14^ giornata del girone D di Promozione veneta.

Il Dolo Pianiga pareggia a reti bianche a S. Giorgio di Nogaro e, complice la vittoria del Cadoneghe a Vedelago, perde la testa della classifica. I biancogranata ora inseguono con un punto di distacco.

Due i derby veneziani ed entrambi con pesanti vittorie in chiave salvezza. Il Marghera nonostante la partenza di capitan Bolchi ha battuto 2-1 il lanciato Real Martellago con i gol di Franceschi e De Luca. Tre punti pesanti per gli orogranata che tornano a vincere dopo tante settimane. A Favaro invece quarta vittoria di fila per la Pro Venezia: i ragazzi di mister Storelli vincono 4-3 un match rocambolesco che vale tantissimo. 2-0 immediato dei lagunari con Longo e Dalla Bella, risposta dei biancoverdi con Siega e Canaj, botta e risposta tra Rigo e Rossi prima del gol definitivo di Baldin a 20' dalla fine.

Punti importanti anche per la Miranese: i bianconeri battono 3-0 la Fontanivese S. Giorgio con i gol di Azzolin, Sambo e Campagnero, tutti e tre arrivati nel secondo tempo. Al giro di boa la squadra di mister Milan si trova in una situazione abbastanza tranquilla di metà classifica.