Promozione, il punto sul girone D dopo la 12^ giornata di campionato

Nella 12^ giornata di Promozione la capolista del girone D Dolo Pianiga pur osservando il turno vince anche non giocando: la seconda in classifica S. Giorgio in Bosco viene battuta 2-1 in casa dalla Pro Venezia e la nuova inseguitrice è il Galliera. A S. Giorgio di Nogaro esordio perfetto per Alessandro Storelli con i lagunari che con Dalla Bella e Scalabrin ottiene tre punti che sono ossigeno puro.

Cade in casa il Marghera con l'Unione Cadoneghe per 1-0: match equilibrato per larghi tratti, Conte a dieci minuti dalla fine segna il gol che toglie ai locali un punto che avrebbero nel complesso meritato.

Match vibrante al Panisi di Mogliano dove Union Pro e Real Martellago pareggiano per 2-2. Biancoblu avanti con Calza e Mattiello, la squadra di mister Tamai rimedia con Saitta e Taddia.

Nel derby tra Favaro e Miranese la spuntano in extremis i bianconeri. Dopo il vantaggio di Zanchin nel primo tempo, i biancoverdi pareggiano con Cammozzo a metà ripresa. All'ultimo però Buciuni trova il gol del 2-1. La Miranese risale la classifica pur restando in zona playout, Favaro sopra di appena un punto.