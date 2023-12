Promozione, il punto sul mercato del Dolo Pianiga

Parecchio fermento in casa Dolo Pianiga: due gli acquisti per i bianco-granata, quattro invece i giocatori in uscita.

Il ds Massimo Cernigliaro ha ingaggiato il terzino classe '97 Marco Taddia dallo Spinea, ex Calvi Noale, e l'attaccante Marco Rode, ex San Giorgio in Bosco e Marcon.

I partenti invece sono: