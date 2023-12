Tre movimenti in entrata in Promozione D per la Robeganese che ha prelevato:

il difensore Alessandro Montemurro dal Favaro (2004); l'attaccante Denis Mesi dall'Istrana (2000); l'attaccante Anderson Piva dall'Arcella (1998)

Hanno invece lasciato la squadra Tommaso Moro, passato all'Oriago, Simone Scanferlato, passato alla Miranese, e il terzino Edoardo Zamengo.