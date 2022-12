Promozione, il punto sulle squadre veneziane del girone D dopo i match di ieri pomeriggio

La Promozione D è scesa in campo ieri pomeriggio per il 15° turno di campionato, il quale ha sorriso per quasi tutte le squadre veneziane.

La capolista Dolo Pianiga ha mantenuto il passo, battendo dopo un match molto combattuto l'Union Pro. Al Walter Martire i biancogranata si sono imposti in rimonta per 3-2 con le reti di Cosentino, Castellan e un autorete. Una prova davvero importante della squadra di mister Minto che a 20 minuti dalla fine era sotto 2-1 ma ha saputo risalire la china e vincere, mantenendo il primato in classica con 2 punti di vantaggio sul Galliera.

Punti pesanti in chiave salvezza per la Pro Venezia che nella sfida delicata con il Marghera si è imposto per 2-1 con le reti di Rigo e Finotto, agli oro-granata non basta la perla su punizione di Bolchi. Perfetto l'avvio di mister Storelli sulla panchina del team di Murano con 2 vittorie in altrettante partite.

Alla Miranese basta invece il gol di Salmaso al 15' per avere ragione del fanalino di coda Vedelago e fare un importante balzo avanti in classifica. I bianconeri escono infatti dalla zona playout, scavaldando Union Pro e Favaro.

Continua il campionato deludente dei biancoverdi che perdono 2-0 con l'Unione Cadoneghe e restano nei bassifondi della classifica.

Nella parte alta infine punti pesanti per il Real Martellago che fa suo in zona Cesarini lo scontro diretto per la zona playoff con il S. Giorgio in Bosco. I gialloblu vincono 3-2 con la doppietta di Busato e la rete di Tobaldo, raggiungendo così il quarto posto in classifica.