Promozione, il punto sulle squadre veneziane del girone E dopo le partite di ieri

Con l'1-0 rifilato all'Union QdP la Julia Sagittaria ha conquistato il titolo di campione d'inverno della Promozione E. I nerazzurri, ieri in formazione tiratissima con appena cinque cambi, hanno battuto i trevigiani grazie a un gol di Zottino al 43'. Nella ripresa il QdP sfiora il pareggio ma la Julia si salva fino al triplice fischio. La squadra di mister Giro chiude l'andata con 33 punti conquistati, a +3 sul Conegliano e a +5 sull'Alpago.

Si ferma a 3 la serie di vittorie di fila del Noventa che viene sconfitto 2-0 dal Longaronealpina ultimo in classifica. I neroverdi vanno sotto con il gol di De Marchi, abbozzano una reazione ma la segnatura di Santarcieri chiude del tutto i giochi. La squadra chiude così il girone d'andata al sesto posto, a un punto dalla zona playoff.

Continua la serie negativa di risultati del Fossalta Piave che sul campo del Conegliano regge l'urto dei forti trevigiani ma poi deve arrendersi. Dopo un tempo a reti bianche i gialloblu di casa trafiggono due volte in pochi minuti il portiere Fall con Mballoma e Pinarello, condannando così gli arancioni alla sesta sconfitta in campionato. I giovani ragazzi di mister Gallicioli al giro di boa sono decimi con 13 punti, un risultato non disprezzabile per una squadra dall'età media di 20 anni circa.