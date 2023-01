Promozione, il punto sulle veneziane dopo l'ultima giornata

E' ripartito il campionato di Promozione dopo la sosta per le festività.

Il Dolo Pianiga, ex capolista, perde terreno dal Cadoneghe: al Walter Martire vince 2-0 il Favaro con i gol di Rossi e Siega, entrambi nel primo tempo. Tre punti importanti per i biancoverdi che fanno un bel balzo in avanti ma restano ancora in zona playout.

Rallenta il Real Martellago che pareggia in casa 1-1 con il Vedelago ultimo in classifica, non basta la rete di Tobaldo. Occasione persa per la squadra di mister Tamai che si sarebbe portata in terza posizione in caso di vittoria.

Domenica amara per tutte le altre squadre veneziane. La Pro Venezia dopo il filotto di vittorie viene battuto 2-1 a Murano dalla Fontanivese S. Giorgio, decisivo l'autogol di Reggio al 90'. Identico risultato per la Miranese che viene superata dai vicentini del Rosà, tardivo il gol di Buciuni. Infine il Marghera incassa un 3-1 sul campo dell'Union Pro: dopo un primo tempo con un botta e risposta che vede i moglianesi avanti 2-1, a tempo scaduto Pasqualato condanna gli orogranata. Cambia pochissimo la classifica che vede ben quattro nostre squadre lottare per non retrocedere.