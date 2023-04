Promozione, il punto sulle veneziane impegnate nei playoff e nei playout

Si sono giocati oggi pomeriggio i playoff e i playout di Promozione: ben cinque le squadre veneziane che erano in campo.

PLAYOFF

Il Cavarzere ha fatto senza dubbio l'impresa di giornata, vincendo 2-1 sul campo della Villafranchese. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Grigoletto e Pianta, nei tempi supplementari la zampata decisiva porta la firma di Pianta. Nella finale dei playoff del girone C la squadra di mister Mantoan giocherà con il Monselice. Passando al girone D ha vinto ugualmente ai tempi supplementari il Dolo Pianiga: al Martire i biancogranata erano opposti a un avversario decisamente ostico come la Vigontina San Paolo. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari si va così all'extra time: a 3 minuti dalla fine una meravigliosa punizione di Porcino regala ai rivieraschi la finale con il Galliera.

PLAYOUT

Negli spareggi per non retrocedere il turno d'andata non ha particolarmente sorriso alle nostre formazioni. L'unica a uscire indenne è stato il Pro Venezia: sul campo della Fontanivese San Giorgio i neroverdi vanno avanti con Ardit, rimediano i padroni di casa con Battistella. Va male invece a Miranese e Fossalta Piave: i bianconeri perdono in casa 1-0 con l'Union Pro, ancor più pesante la sconfitta dei secondi sul campo del Montello che vince 2-0. Per entrambe tra una settimana servirà quasi un'impresa per ottenere la salvezza.