Promozione, il punto sulle tre squadre veneziane del girone E

Due vittorie e una sconfitta per le tre squadre veneziane nella 12^ giornata del girone E di Promozione Veneto.

La capolista Julia Sagittaria continua la propria marcia e non rallenta, vincendo per 3-0 sull'ostico campo del Città di Paese. L'eterno Cervesato, Ndiaye e Prampolini trascinano i nerazzurri al nono successo in campionato che vale il +3 sul Conegliano, bloccato sul pari dal Ponzano.

Terza vittoria di fila per il Noventa che tra le mura amiche batte con uno spettacolare 3-2 il Caerano. Dopo un primo tempo grigio la ripresa è un continuo saliscendi: trevigiani avanti due volte con Cecchetto e Scappin, Salviato li riprende e poi Ferrarese in zona Cesarini con una punizione telecomandata fa esplodere la festa.

Momento di flessione infine per il Fossalta Piave che al Silvestri ha subito il 5-1 dell'Alpago. Dopo un primo tempo dove gli orange sono rimasti a galla grazie al gol di Boem, nel secondo hanno subito la pesante goleada dei gialloverdi bellunesi. Il Fossalta resta così nella zona playout.