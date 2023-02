Promozione, Julia Sagittaria battuta dall'Alpago

ALPAGO - JULIA SAGITTARIA 2-1

Alpago: Bona, Bardin, Polito (84' Felipe), Rosso (58' Doriguzzi), Anselmi, Sperti, Broglio (65' Gaggion), Concas, Bettio, D'Incá, Sakajeva. All. Truccolo.

Julia Sagittaria: Manente, Sandoletti, Lena, Prampolini (64' Zottino), Flaborea, Manolache, Morassut, Sutto, Ndiaye (72' Cervesato), Pavan, Carbonetti. All. Giro.

Ret: 9' D'Incá, 21' Pavan, 39' Anselmi

Arbitro: Golis di Conegliano (assistenti Bergamin di Castelfranco Veneto e Della Mora di Treviso).

Note: ammoniti Rosso, Prampolini e Sutto. Spettatori 400 circa.

Finisce l'imbattibilità in campionato della Julia Sagittaria che viene sconfitta per 2-1 dall'Alpago nell'anticipo, una sconfitta molto amara per i concordiesi che hanno colpiti due legni. I nerazzurri restano così a 44 punti, i bellunesi si portano a -3 e oggi la capolista Conegliano può allungare a +4.

Al 9' l'Alpago è già vantaggio grazie all'incursione di Bettio sulla sinistra che dopo aver seminato Lena offre a D'Incá la palla dell'1 a 0. La Julia reagisce e al 21' pareggia: Pavan ammutolisce lo stadio con una staffilata esterna di controbalzo dai 30 metri che batte Bona. Al 35' Sakajeva arriva a tu pe tu con Manente che in uscita disperata lo tocca, l'arbitro grazia i nerazzurri non concedendo il rigore. Quattro minuti più tardi la difesa concordiese si perde Anselmi che sugli sviluppi di un corner incorna in rete da pochi passi. I concordiesi invece sfiorano il pari con una deviazione maldestra di Bettio che colpisce il palo. Nel secondo tempo al 60' la Julia rischia di capitolare, Bettio colpisce clamorosamente la traversa a tre metri dalla porta. Il rischio subito rianima i nerazzurri che si lanciano all'attacco nei minuti successivi. L'occasione migliore capita a Zottino che con un calcio di punizione dalla distanza becca il legno alla sinistra dell'immobile Bona, ormai battuto.