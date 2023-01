Promozione, la capolista Julia Sagittaria torna a vincere

JULIA SAGITTARIA - MONTELLO 2-0

GOL: st 12’ Ndiaye, st 46’ Ndiaye

JULIA SAGITTARIA: Manente, Buttò (st 17’ Sandoletti), Lena, Puppo (st 1’ Prampolini), Flaborea, Biasi, Morassut (st 27’ Cervesato), Carbonetti, Ndiaye, Zottino (st 42’ Pitzalis), Pavan (st 20’ Sutto). All. Giro

MONTELLO: Mion, Zanin (st 31’ Poloni), Strippoli, Guizzo, Prosdocimi, Dal Maso, Merlika (st 17’ Guizzo), Marcon, Tronchin, Munarin (st 31’ Carraro), Rusu. All. Borsato

ARBITRO: Oliveri di Mestre

NOTE: espulso al 36’ st Rusu per doppia ammonizione. Ammoniti Flaborea, Zottino, Rusu, Biasi Manolache, Recupero: pt 1’, st 6’

Doppio Ndiaye e la Julia Sagittaria riprende la corsa al vertice. Contro la cenerentola Montello, i nerazzurri non hanno offerto la loro miglior prestazione, ma alla fine quel che conta è il risultato. Dopo un primo tempo incolore, i concordiesi sono saliti in cattedra nella ripresa, sino a costringere nella propria area gli avversari. Al 17’ l’equilibrio finalmente si rompe grazie a Ndiaye, il quale trova la zampata vincente sugli sviluppi di un lancio filtrante che taglia in due la retroguardia avversaria. I nerazzurri continuano a spingere e sempre con Ndiaye vanno vicini al raddoppio in altre tre circostanze. Flaborea incorna alle spalle di Mion ancor prima della mezz’ora, ma il raddoppio viene annullato per un presunto fallo sul portiere. Il Montello si vede al 37’ con un fendente dal limite di Marcon che Manente alza oltre la traversa. Quindi è ancora Julia, che in pieno recupero mette al sicuro il risultato ancora con Ndiaye.