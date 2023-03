Promozione, Julia Sagittaria travolta dal Conegliano

GOL: pt 24’ Martini, pt 29’ Tonon, pt 34’ Zanardo (rigore)

JULIA SAGITTARIA: Manente, Sandoletti, Lena, Prampolini, Sartori (st 32’ Flaborea), Biasi Manolache, Morassut, Sutto (st 9’ Carbonetti), Cervesato (st 42’ Brichese), Zottino (st 9’ Pavan), Ferri (st 9’ Ndiaye). All. Giro

CONEGLIANO: Della Colletta, Magli, Secchin, De Pin, Granziera, Ton (st 39’ Sordi), Tonon (st 32’ Lungu), Martini, Zanardo (st 23’ Bozzon), Mballoma (st 41’ Delpapa), Vuanello. All. Andretta.

ARBITRO: Lena di Treviso

NOTE: ammoniti Sartori, Zottino, Magli, Martini, Zanardo, Mballoma, Delpapa.

Finisce il sogno della Julia Sagittaria. Il Conegliano sbanca il “Fiorin” e vola virtualmente in Eccellenza. Ai trevigiani è bastata mezz’ora del primo tempo per mettere in cassaforte l’incontro. Ora per i nerazzurri, oltre ai playoff, l'obiettivo primario diventa la coppa regionale di Promozione.

Dopo un discreto avvio concordiese, al primo affondo la capolista passa con un fendente dal limite dell’area di Martini che s’infila alla destra di Manente. La Julia accusa il colpo offrendo nuovamente il fianco al 29’, quando è Tonon a far partire un sinistro dal limite dell’area che non lascia scampo all’estremo juliense. Nerazzurri in ginocchio al 34’: Manente atterra in area Zanardo che dal dischetto triplica. Da qui alla fine del primo tempo, la Julia riesce solo ad impensierire il Conegliano con un tentativo dalla distanza di Morassut che termina sul fondo di poco. La ripresa non ha praticamente storia.