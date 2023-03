Promozione, la Julia Sagittaria accede alla finale di Coppa

AUDACE - JULIA SAGITTARIA

GOL: pt 32’ Biasi Manolache

AUDACE: Momodu, Facchinetti, Ballini (st 46’ Bonazzi), Ferrari, Leoni (st 50’ Abedi), Rigo, Calabrese (st 41’ De Carolis), Dalla Mura (st 32’ Confetti), Marcolini, Herber, Stavarachi (st 29’ Pia). All. Biroli

JULIA SAGITTARIA: Manente, Sandoletti, Biasi Manolache, Prampolini, Sartori, Flaborea, Morassut (st 16’ Pavan), Sutto, Ferri (st 29’ Cervesato), Fiorin (st 39’ Carbonetti), Turchetto (st 20’ Lena). All. Giro

ARBITRO: Scomazzon di Bassano del Grappa

NOTE: Espulsi nella ripresa al 38’ Sartori per doppia ammonizione e a fine partita Leoni per proteste. Ammoniti: Facchinetti e Rigo. Recuperi: pt 1’, st 5’.

L’ultimo treno per l’Eccellenza passa attraverso la vittoria del Trofeo Veneto. Ed a Verona, nel return match di semifinale contro l’Audace, la Julia Sagittaria, vincendo di misura dopo l’1-1 dell’andata, si è garantita l’opportunità di salirci volando in finale, traguardo mai raggiunto nei suoi 70 anni di storia. A decidere, una rete di Biasi Manolache al 32′ del primo tempo, sostanzialmente alla prima conclusione nerazzurra indirizzata nello specchio della porta. L’Audace reagisce, Manente è superlativo in un paio di circostanze. Il finale della prima frazione è tutto Julia, perché al 40’, nel più classico dei contropiedi innescato da un pallone rubato a centrocampo, Sandoletti s’invola e scaglia un gran tiro che si perde di poco lontano dai pali. Poco dopo, altra buona opportunità concordiese con un’azione quasi fotocopia del vantaggio, ma questa volta Momodu non si fa sorprendere dalla conclusione di Fiorin. I nerazzurri provano a chiudere i conti in avvio di ripresa, ma Ferri e Sutto falliscono quasi a colpo sicuro. Così il match resta aperto, anche se, i concordiesi sembrano gestirlo senza affanno. Sino al 38’, quando viene espulso Sartori. In pieno recupero, brividi per un gol annullato ai veronesi perché il pallone aveva già oltrepassato la linea di fondo. La Julia stringe i denti e vola in finale.