Promozione, la Julia Sagittaria batte 2-1 la Robeganese nella prima di campionato

JULIA SAGITTARIA – ROBEGANESE 2 – 1

GOL: pt 19’ Turchetto, pt 34’ Morassut, pt 47’ Numi

JULIA SAGITTARIA: Biasin, Imbrea, Laino, Sutto, Sartori, Flaborea, Morassut (st 47’ Buttò), Turchetto (st 13’ Prampolini), Turlan, Roma (st 25’ Fiorin), Facca (st 25’ Ferri). All. Giro

ROBEGANESE: Ballarin, Losso, Martignon (st 37’ Cagnin), Barzaghi (st 26’ Gulotta), Bettio, Vecchiato, Berto (st 15’ Scanferlato), Da Lio, Gerini (st 20’ Moro), Numi, Bezze (st 29’ Dalla Francesca). All. D’Este

ARBITRO: Golis di Conegliano

NOTE: ammoniti Sutto, Berto, Da Lio

Buona la prima per la JUulia Sagittaria. Contro un’ottima Robeganese, i nerazzurri sono stati abili nel capitalizzare tutto quanto costruito nell’arco dei novanta minuti, trovando il doppio vantaggio ancora nella prima parte di gara. In entrambe le circostanze hanno saputo sfruttare al meglio altrettante ripartenze sulla pressione ospite. La prima, al 19’, ha visto per protagonista Morassut, il quale si è involato ed ha messo nelle condizioni Turchetto di scaricare in fondo al sacco. Nel raddoppio, invece, sono entrati in gioco Laino e Roma, con quest’ultimo che ha innescato Facca, il quale ha lisciato la conclusione, ma in favore di un accorrente Morassut che non si è fatto pregare due volte nel gonfiare la rete. La Robeganese non si è disunita, ma ha raccolto i cocci riaprendo la partita nel recupero del primo tempo. Anche in questo caso sfruttando al meglio un contropiede finalizzato sotto l’incrocio dei pali da una conclusione di Numi. La ripresa, invece, è stata tutta di marca ospite, ma a conti fatti Biasin non ha dovuto compiere alcun intervento.