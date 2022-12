Promozione, la Julia Sagittaria mette a segno due acquisti

Due movimenti in entrata per la Julia Sagittaria che ingaggia Eros Pavan e Matteo Buttò.

Classe '92, Pavan è un attaccante esterno e arriva dalla Spal Cordovado (Promozione FVG). In carriera ha quasi sempre giocato in Friuli con Pro Cervignano, Lignano, Torviscosa, Codroipo e Sevegliano-Fauglis. La sua precedente esperienza in Veneto è stato nel biennio 2018-2020 al Portogruaro.

Buttò invece è un difensore del 2004 e arriva dal Caorle-La Salute. E' cresciuto nel settore giovanile del Sandonà.