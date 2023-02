Promozione, la Julia Sagittaria torna a correre

JULIA SAGITTARIA - FIORI BARP MAS 4-2

GOL: pt 16’ Zottino, pt 20’ Ndiaye, pt 22’ Lena, pt 30’ Cobas, pt 45’ Flaborea (autogol), st 47’ Ndiaye.

JULIA SAGITTARIA: Manente, Sandoletti (st 14’ Buttò), Lena, Prampolini, Flaborea, Biasi Manolache, Carbonetti (st 38’ Turchetto), Sutto (st 14’ Morassut), Ndiaye, Zottino (st 30’ Ferri), Pavan (st 44’ Cervesato). All. Giro.

FIORI BARB MAS: Brino, Colaneri (st 1’ Evangelisti), Cobas, Garbuio, De Min, Fant, De Pellegrin, Canova (st 1’ Lambarki), Buoso (st 41’ Marcon), Spencer, Luciani (st 28’ Fumei). All. Cordova.

ARBITRI: Scalabrin di Padova

NOTE: ammonito mister Giro, Lambarki, Buoso.

Ritorna al successo la Julia Sagittaria davanti ad un Fiori Barp, che a fronte di uno schieramento marcatamente difensivista, riesce a reggere il confronto con i nerazzurri solamente per un quarto d’ora. Al 22′ è già 3-0, con il match che sembra virtualmente chiuso. La Julia Sagittaria fa il bello e cattivo tempo soprattutto lungo l’out di sinistra, dove Pavan regala giocate a dir poco incontenibili che fruttano altrettante marcature. Al 16’, l’esterno pennella in area per la precisa conclusione di Zottino, mentre al 20’, mette un pallone col contagiri sulla testa di Ndiaye, il quale non può far altro che raddoppiare. In completa confusione, il Fiori Barp offre ancora il fianco al 22’. A colpire, questa volta, è una conclusione ad incrociare di Lena, liberato in area da una repentina verticalizzazione. Avanti di tre reti, i concordiesi allentano la concentrazione permettendo ai bellunesi di rientrare in partita. Cobas, su punizione, accorcia le distanze al 30′, quindi, è Buoso a riaprire la contesa, causando l'autorete di Flaborea. Nella ripresa la Julia Sagittaria prova a chiudere i conti. Ci riesce in pieno recupero ancora con Ndiaye che incorna un perfetto cross di Cervesato.