Promozione, la Julia Sagittaria vince 2-1 a Villorba

VILLORBA - JULIA SAGITTARIA 1-2

GOL: pt 9? Pavan, pt 11? Polo, st 13? Pavan

VILLORBA: Torresan, Paronetto, Polo, Riva, Bettiol, Scomparin, Guidolin (st 34? Scattolin), Zavan (st 38? Furlan), Asllani (st 28? Luna), Tasca (st 22? Meneghel), Vivian (st 22? Cervi). All. Carniato.

JULIA SAGITTARIA: Manente, Buttò (st 28? Sandoletti), Lena, Carbonetti (st 18? Prampolini), Flaborea, Biasi, Morassut (st 38? Puppo), Sutto (st 42? Turchetto), Ndiaye, Zottino (st 28? Cervesato), Pavan. All. Giro.

ARBITRO: Carraro di Padova

NOTE: espulso al 14? st Polo per doppia ammonizione. Ammoniti: Sutto, Carbonetti, Lena. Angoli 5-3. Recuperi: pt 1?, st 5?.

Una doppietta del nuovo arrivato Eros Pavan regala alla Julia Sagittaria i primi tre punti del nuovo anno, confermando i nerazzurri saldamente in vetta alla classifica. Botta e risposta nei primi minuti. Al vantaggio di Pavan, che al 9?, che dopo aver rubato palla a centrocampo si invola ad infilare l?impotente Torresan, i concordiesi subiscono l?immediata replica dei trevigiani, i quali raddrizzano il risultato con una conclusione da fuori area di Polo. Equilibrio sino al 13? della ripresa, quando la Julia mette la parola fine al match con una splendida giocata di Ndiaye che serve l?implacabile Pavan. Davanti ad un Villorba che accusa il colpo e che rimane anche in dieci per l?espulsione per doppia ammonizione comminata a Polo, i nerazzurri potrebbero fare ulteriormente male. Tuttavia, solo il palo, al 27?, nega il tris a Ndiaye.