Promozione, la Pro Venezia cambia presidente

L’ASD Pro Venezia comunica che, in occasione dell’Assemblea Ordinaria convocata in data 22 marzo u.s. per il rinnovo delle cariche sociali è stato eletto nuovo Presidente Andrea Bortolini che subentra nella carica a Arjan Nezhaj, giunto al termine del proprio mandato quadriennale.



Compongono il consiglio direttivo i signori Flavio Rossetto con la carica di Vice Presidente, Carlo Scarpa con la carica amministratore delegato e responsabile del settore femminile, Alberto Gallo con delega alla gestione tecnica degli impianti, Enrico Ragazzi con delega di alla gestione dell’impianto di Murano Sacca San Mattia, Marco Franco con delega agli affari legali e ai rapporti con l’attività di base del settore giovanile. Entra a far parte del consiglio direttivo un nuovo membro nella persona del signor Emiliano Ghira.