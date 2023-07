Promozione, la Robeganese riparte con una squadra nuova di zecca

La nuovissima Robeganese-Fulgor Salzano è stata svelata ieri sera allo stadio comunale di Salzano: tante novità per la squadra blugranata dopo la retrocessione in Promozione.

In primis va segnalato il ritorno di mister Pier Paolo D'Este dopo otto anni: nel 2015 vinse 1-0 lo spareggio per il titolo con il Cavallino allo Zanutto di San Donà, ottenendo il salto di categoria in Promozione. Ora il ritorno alla Robeganese dopo le parentesi con Miranese e Real Martellago, e soprattutto la doppia promozione fino alla Serie D con lo Spinea.

La squadra sul mercato, gestito dal nuovo direttore sportivo Nicolò Simionato, ha subito un rinnovamento totale che ha portato a una rivoluzione vera e propria: dei 22 giocatori in rosa solamente solamente 5 sono i superstiti della passata stagione. Tutti nuovi gli altri, tra i quali spiccano: i difensori centrali Davide Vecchiato (Spinea), Sebastiano Da Lio (Real Martellago), Gianmarco Orfino (Miranese) e Gabriele Bettio (Dolo Pianiga), i centrocampisti Nicola Barzaghi (Spinea) e Gianluca Gulotta (Liventina), gli attaccanti Alessio Bezze (Spinea), Luca Gerini (Piovese) e Tommaso Moro (Liventina).

PORTIERI :

Ballarin Giacomo (2004), Secco Thomas (2003).

DIFENSORI :

Vecchiato Davide, Da Lio Sebastiano, Bettio Gabriele, Orfino Gianmarco, Vecchiato Mattia (2004), Martignon Francesco, Zamengo Federico (2003), Losso Roberto (2003).

CENTROCAMPISTI :

Gulotta Gianluca, Barzaghi Nicola, Berto Giacomo (2003), Scanferlato Simone, Cagnin Davide (2003), Pesce Riccardo (2003).

ATTACCANTI:

Bezze Alessio, Borgacci Riccardo (2004), Doga Raul (2006), Gerini Luca, Moro Tommaso (2003), Giacetti Federico (2005).