Promozione, lo Jesolo rinnova i ranghi societari

Nuovo corso allo Jesolo: nel corso dell’assemblea costituente svolta nella serata di ieri, sono state riorganizzate le cariche nell’organigramma della società di via Equilio. Ai soci precedenti, sono stati aggiunti sette nuovi componenti che faranno parte di un gruppo di lavoro prettamente dedicato al capitolo Settore Giovanile.



La società annuncia, inoltre, un cambio al vertice con Giorgio Trevisiol che lascia la presidenza dopo 6 stagioni, ma l’assemblea l’ha nominato nel contempo Presidente Onorario, sottolineandone la grande passione e celebrando il suo lungo percorso e lavoro in seno alla società da moltissimi anni. Notizia di ieri, tra l’altro, il premio benemerenza regionale che riceverà il 15 giugno a Mestre. Al suo posto, l’assemblea ha ufficializzato la nomina di Devis Guiotto, 49 anni, jesolano doc, immobiliarista e già dirigente di una squadra giovanile dello Jesolo. Alla vice presidenza, oltre al riconfermato Alessandro Iguadala, si aggiunge il dirigente Robertino Pasqual, 52 anni, imprenditore jesolano, che farà da punto di riferimento per le giovanili nerazzurre. Gli altri nuovi soci nominati sono: Federico Biondo (in qualità di segretario), Claudio Furlan (responsabile del Settore Giovanile), Enrico Fusaro, Marco Maestrello ed Alberto Dei Rossi.



Nei prossimi giorni, la società organizzerà un incontro, aperto a tutti i tesserati e ai genitori del Settore Giovanile, per presentare il nuovo gruppo di lavoro ed illustrare il progetto futuro del sodalizio jesolano