Promozione, Luca Gerolin è un nuovo giocatore della Julia Sagittaria

Il mancato ripescaggio ha cambiato le carte in tavola per quel che riguarda il mercato della Julia Sagittaria, tanto che qualcuno dei giocatori che precedentemente erano stati dati in arrivo, è ritornato sui suoi passi alla ricerca di una sistemazione comunque in Eccellenza.

Ha firmato, invece, il centrocampista Luca Gerolin che è ufficialmente un giocatore della Julia Sagittaria. Classe 1993, lo scorso anno ha militato nel Tamai, in Eccellenza friulana. E’ alla prima esperienza nel calcio Veneto. In precedenza, tra le altre, ha vestito le maglie di Fontafredda, Cordenons in Eccellenza, Sant’Antonio Porcia in Promozione. Ha all’attivo anche una stagione in Serie D, sempre con il Cordenons.