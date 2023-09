Promozione, mister Mantoan del Cavarzere predica calma

Con 2 vittorie consecutive, il Cavarzere ha già staccato il pass per gli ottavi di finale nel Trofeo Regione Veneto, ma in casa biancazzurra non c'è voglia di esultare troppo a lungo.

I motivi, li spiega chiaramente l'allenatore Roberto Mantoan.

"Il meritato passaggio del turno in coa con una giornata di anticipo non riusciamo a festeggiarlo nel modo desiderato a causa degli infortuni capitati a Riccardo Grigoletto e Tommaso Boscolo, rivelatisi più gravi del previsti. Se si aggiungono le fermate ai box anche per Andrea Caraceni, Nicolò Pianta e il giovane Andrea Roccato, si comprende come la rosa possa essere diventata ristretta. Inoltre nella prossima giornata di campionato dovremmo fare anche fare a meno per squalifica di Federico Berti e Federico Polato. Il Saonara Villatora, prossimo avversario, rappresenta anche la nostra bestia nera visto che nello scorso campioanato siamo stati sconfitti sia all'andata sia al ritorno. Domenica prossima si comincerà a fare veramente sul serio. Nonostante i presupposti non rinunceremo ad attaccare per tentare di fare nostra l'intera posta in palio, non andremo a Villatora certo per difenderci".